Автоинспекторы в Воскресенске провели акцию «Зимние каникулы»

Целью профилактического мероприятия было обеспечение безопасности несовершеннолетних в зимний период. Сотрудники Госавтоинспекции Воскресенска провели беседы с юными хоккеистами.
Автоинспекторы напомнили спортсменам правила безопасного поведения на дорогах и во дворах. Ребятам также рассказали о необходимости в темное время суток носить на верхней одежде и вещах световозвращающие элементы. Такие наклейки или браслеты значительно повышают видимость человека на дороге. Это особенно актуально в зимний период, когда дни короткие, а освещение на улицах может быть недостаточным. Полицейские привели примеры, когда использование таких элементов помогло избежать дорожно-транспортных происшествий.
В завершение профилактической беседы всем спортсменам вручили тематические памятки.
Ранее информационный час «Осторожно! Зима» провели в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Школьникам рассказали о правилах поведения зимой в местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей и подростков.
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