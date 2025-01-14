Автоинспекторы в Воскресенске провели акцию «Зимние каникулы»

Автоинспекторы напомнили спортсменам правила безопасного поведения на дорогах и во дворах. Ребятам также рассказали о необходимости в темное время суток носить на верхней одежде и вещах световозвращающие элементы. Такие наклейки или браслеты значительно повышают видимость человека на дороге. Это особенно актуально в зимний период, когда дни короткие, а освещение на улицах может быть недостаточным. Полицейские привели примеры, когда использование таких элементов помогло избежать дорожно-транспортных происшествий.

В завершение профилактической беседы всем спортсменам вручили тематические памятки.

Ранее информационный час «Осторожно! Зима» провели в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Школьникам рассказали о правилах поведения зимой в местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей и подростков.