Автоинспекторы в Воскресенске провели акцию «За рулем без алкоголя»

Профилактические мероприятия в рамках социального раунда «Трезвый водитель» продолжаются в городском округе. Сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры вновь напомнили автолюбителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Главной целью мероприятия были профилактика и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Сотрудники полиции активно взаимодействовали с водителями, напоминая им о серьезных последствиях, которые могут наступить в результате управления автомобилем нетрезвом виде. Участникам акции также раздали тематические листовки.

Автомобилистам следует помнить, что даже небольшая порция спиртного искажает восприятие реальности, а реакция нетрезвого водителя становится неадекватной, особенно на большой скорости и в чрезвычайных ситуациях.

Отдел Госавтоинспекции УМВД России по Воскресенску просит участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, ближайшему наряду ДПС, а также по телефонам 112 или 8-496-445-02-03.