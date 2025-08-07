Автоинспекторы в Воскресенске провели акцию «За рулем без алкоголя»

Целью профилактического мероприятия было привлечение внимания общественности к проблеме аварийности и к дорожно-транспортным происшествиям, возникающим из-за употребления водителями алкоголя. Сотрудники отдела Госавтоинспекции по городскому округу провели беседы с жителями в автомагазинах.

Правоохранители вручили участникам акции информационные листовки, в которых напоминалось о последствиях управления транспортным средством в состоянии опьянения. При необходимости совершить поездку следует не садиться за руль, а воспользоваться общественным транспортом или услугами такси.

Автоинспекторы просят очевидцев, ставших свидетелями управления автомобилем нетрезвым водителем, незамедлительно сообщать об этом в полицию или в дежурную часть Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Воскресенск по телефону: 8-496-445-02-03.

Акция прошла в рамках социального раунда «Трезвый водитель».