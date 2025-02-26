Автоинспекторы в Воскресенске напомнили водителям о функциях портала «Госуслуги»

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Сотрудница ГИБДД в Воскресенске провела акцию «Госуслуги — автовладельцам». Инспектор напомнила жителям о преимуществах использования портала.

Цель мероприятия — акцентировать внимание водителей на удобстве получения государственных услуг на портале. Также им напомнили о том, какие это могут быть услуги.

Работа с «Госуслугами» позволяет оформить необходимые документы в любое время. При этом жителям не придется стоять в очередях.

Интерфейс портала очень удобен. При возникновении сложностей можно легко получить помощь.

В рамках акции сотрудница Госавтоинспекции вручила ее участникам тематические памятки.

Ранее мы рассказывали о том, что автоинспекторы в Воскресенске рассказали школьникам о своей работе. Сотрудники ГИБДД провели для них тематическую экскурсию, показали оснащение патрульного автомобиля. Участники экскурсии получили световозвращающие элементы.

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