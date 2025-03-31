Автоинспекторы в Воскресенске напомнили школьникам правила дорожного движения

Активисты из Воскресенска приняли участие во всероссийской акции «Первый маршрут: безопасная дорога в школу». Детям разъяснили, как по всем правилам добраться из одного пункта в другой, миновав опасности.

Организовали мероприятие сотрудники ГИБДД, представители отряда «Юные инспектора движения» и «Движения первых». У территории местной школы они определили наиболее опасные участки и маршруты передвижения школьников.

Главной задачей было разработать безопасные маршруты «Дом — школа — дом». Активисты также проверили состояние дорожной инфраструктуры вблизи образовательного учреждения.

Участники акции фиксировали опасности, которые обнаружили в ходе мониторинга, чтобы после откорректировать составленные маршруты. После эти рекомендации используют, чтобы улучшить дорожную инфраструктуру около школы.