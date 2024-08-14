Автоинспекторы в Воскресенске напомнили детям дорожные правила

Дорожные полицейские в Воскресенске совместно с волонтерами молодежного центра «Олимпиец» провели акцию «Мы за безопасное детство». Мероприятие направлено на разъяснение правил дорожного движения и повышение безопасности детей на дорогах.

Особое внимание уделили правильному передвижению на самокатах и велосипедах вдоль проезжей части. В ходе беседы привели печальные примеры из практики, подчеркивающие важность соблюдения правил.

Представители молодежного центра отметили, что одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий являются отвлекающие факторы, такие как использование мобильных устройств. В завершение мероприятия участникам акции были розданы тематические памятки, содержащие важную информацию о безопасности на дороге.

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