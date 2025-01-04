Автоинспекторы в Волоколамске провели акцию «Полицейский Дед Мороз»

В рамках областного информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы» сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями молодежного общественного объединения провели праздничную акцию «Полицейский Дед Мороз» на одной из оживленных улиц Волоколамска. В преддверии Нового года водителей и пешеходов поздравили необычные гости — полицейский Дед Мороз и Снегурочка.

Они пожелали участникам дорожного движения позитивного настроения, взаимоуважения и безопасных поездок в 2025 году. Главной целью акции стали привлечение внимания к вопросам безопасности на дорогах и напоминание о важности соблюдения правил дорожного движения.

Каждый участник акции получил от новогодних героев сладкие подарки, световозвращающие элементы и памятки с рекомендациями по безопасному поведению на дорогах. Особое внимание было уделено пешеходам, которым напомнили о необходимости быть заметными в темное время суток.

Акция стала ярким и добрым событием для жителей Волоколамска, объединив профилактическую работу с праздничным настроением. Госавтоинспекция Московской области продолжает проводить мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, особенно в период зимних каникул.