Автоинспекторы в Видном провели рейд по соблюдению скоростного режима

Местом проведения профилактического мероприятия стало Белокаменное шоссе. Целью рейда было информирование водителей о необходимости соблюдения скоростного режима и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением скорости.

Большой социальный раунд «Некуда спешить» в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги», проходит с 16 июня по 6 июля, на всей территории Подмосковья.

Сотрудники Госавтоинспекции в Видном останавливали водителей в специально отведенных карманах и проводили с ними разъяснительные беседы, напоминая об ответственности за превышение скорости, необходимости избегать резких движений и торможений, использовании ремней безопасности, недопустимости управления автомобилем в состоянии усталости и запрете на использование телефона во время вождения. Особое внимание уделялось напоминанию о снижении скорости в жилых зонах, где во время летних каникул играют дети, которые могут внезапно выбежать на дорогу.

«Необходимо быть крайне внимательными. Все нарушения фиксируются камерами системы „Безопасный регион“, и водителям высылаются штрафы», — подчеркнула инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Ленинскому округу Ольга Аверенковоа.

Водителям также выдавали информационные листовки с напоминанием о правилах дорожного движения.