Автоинспекторы в Солнечногорске проверили безопасность перевозки детей

В преддверии зимних праздничных дней Госавтоинспекция Солнечногорска совместно с сотрудниками 1-го батальона ДПС полка ДПС «Северный» организовала акцию, посвященную безопасности юных пассажиров. В ходе рейдов проверяли соблюдение правил перевозки детей и одновременно вручали маленьким пассажирам новогодние подарки.

Акция проходит в рамках общеобластного комплексного мероприятия «Ребенок-пассажир, пешеход», направленного на профилактику нарушений правил дорожного движения и снижение количества аварий с участием несовершеннолетних. Госавтоинспекторы обращают внимание на наличие детских удерживающих устройств и использование ремней безопасности. Взрослым участникам движения раздаются информационные буклеты, а дети получают световозвращающие фликеры и сладкие подарки.

«Контроль за соблюдением правил безопасности перевозок юных участников дорожного движения усилен в период праздников, когда дети массово посещают, елки, новогодние и рождественские спектакли и другие развлекательные программы. Проводимые мероприятия нацелены на сохранение жизни и здоровья наших маленьких граждан», — сказал первый заместитель главы городского округа Максим Барков.

По словам инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции Солнечногорска Владислава Лухтуры, такие рейды проводятся ежедневно на протяжении всех новогодних каникул.