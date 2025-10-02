Автоинспекторы в Одинцове напомнили пенсионерам правила поведения на дорогах

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с представителями администрации округа провели профилактическую беседу для членов клуба «Активное долголетие». Основная задача — профилактика происшествий с участием пожилых пешеходов на дорогах и на переходах.

Гости напомнили пенсионерам о том, что при пересечении проезжей части необходимо быть внимательными и осторожными. Пешеходам посоветовали планировать путь заранее, внимательно оценивать обстановку и не спешить при переходе улицы, особенно в условиях повышенной загруженности дорог или слабой видимости. Особое внимание на встрече уделили тому, как выбирать безопасные моменты для пересечении проезжей части и как правильно пользоваться пешеходными переходами.

Специалисты подчеркнули, что пожилые люди входят в одну из самых уязвимых групп участников дорожного движения, поэтому им рекомендовали быть предельно осторожными и внимательными.

Одна из немаловажных деталей — световозвращающие элементы. Госавтоинспекторы наглядно показали, как такие аксессуары помогают водителю заметить пешехода в темное время суток. Чтобы каждый мог сразу почувствовать пользу от этого простого средства, всем присутствующим вручили световозвращающие браслеты.