Автоинспекторы в Одинцове напомнили пенсионерам правила дорожной безопасности
Международный день пожилых людей прошел насыщенно для представителей элегантного возраста. Поздравить пенсионеров присоединились сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции.
Автоинспекторы поблагодарили «Серебряных волонтеров» из Одинцова за труд и любовь к своему округу, а также напомнили пожилым об основных правилах дорожной безопасности.
Стражи порядка объяснили собеседникам правила безопасного перехода проезжей части дороги и, конечно, упомянули о необходимости использовать на своей одежде световозвращающие элементы в темное время суток. Автоинспекторы также вручили пожилым людям такие аксессуары.
Помимо этого, сотрудники провели просветительские беседы с пожилыми водителями и подарили им памятные информационные буклеты и объяснили необходимость соблюдать особую осторожность при проезде остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.
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