Автоинспекторы в Одинцове напомнили пенсионерам правила дорожной безопасности

Автоинспекторы поблагодарили «Серебряных волонтеров» из Одинцова за труд и любовь к своему округу, а также напомнили пожилым об основных правилах дорожной безопасности.

Стражи порядка объяснили собеседникам правила безопасного перехода проезжей части дороги и, конечно, упомянули о необходимости использовать на своей одежде световозвращающие элементы в темное время суток. Автоинспекторы также вручили пожилым людям такие аксессуары.

Помимо этого, сотрудники провели просветительские беседы с пожилыми водителями и подарили им памятные информационные буклеты и объяснили необходимость соблюдать особую осторожность при проезде остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

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