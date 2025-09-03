Автоинспекторы в Одинцове напомнили курьерам правила безопасности на дорогах

Специальный инструктаж для курьеров доставки был направлен на предупреждение возможных рисков и улучшение осведомленность курьеров о правилах дорожного движения. Мероприятие стало важным шагом в повышении безопасности на дорогах.

В ходе встречи полицейские детально разобрали с курьерами особенности местной дорожной сети, также уделили внимание наиболее распространенным аварийным ситуациям, с которыми они могут столкнуться в своей работе.

О напомнили о правилах пересечения проезжей части, приоритете пешеходов и необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. Такие меры помогут курьерам быть более заметными на дороге и снизят риск несчастных случаев.

Каждый участник инструктажа получил специализированные памятки с практическими советами, а также наборы световозвращающих наклеек, которые можно разместить на одежде и транспортных средствах.