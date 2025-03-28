Автоинспекторы в Наро-Фоминске напомнили водителям о важности ремней безопасности

Областной социальный раунд по популяризации использования водителями и пассажирами автотранспортных средств ремней безопасности проходит в муниципалитете. С 17 марта по 13 сотрудники отдела Госавтоинспекции и общественники проводят профилактические беседы с работниками автотранспортных предприятий и курсантами автошкол.

Автоинспекторы уделяют особое внимание правилам перевозки пассажиров и неукоснительному соблюдению ПДД водителями в пути следования. На мероприятиях в рамках раунда сотрудники ГИБДД рассказывают, что ремень безопасности — это, с одной стороны, достаточно простая по конструкции, а с другой стороны, самая распространенная и широко используемая система безопасности автомобиля. Зачастую водители и пассажиры пренебрегают его использованием, что может привести к тяжелым последствиям.

Полицейские призвали участников движения проявлять уважение к другим и осознавать важность жизни и здоровья всех, кто находится на дороге.