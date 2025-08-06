Автоинспекторы в Мытищах напомнили жителям правила безопасности на дорогах

Автоинспекторы в Мытищах регулярно проводят рейды по профилактике безопасности дорожного движения. Недавно они совместно с волонтерами напомнили правила пешеходам.
Автоинспекторы разъясняли правила перехода через нерегулируемые пешеходы на Летной улице. Особое внимание уделили маленьким детям. Полицейские напомнили родителям о дополнительных мерах: как правильно переходить дорогу, оценивать обстановку и скорость транспорта, использовать световозвращающие элементы в темное суток. Они также проговорили, что необходимо снимать наушники и капюшоны, не разговаривать по телефону и быть внимательными.
Автоинспекторы призвали водителей соблюдать скоростной режим, всегда использовать ремни безопасности и категорически исключить управление транспортом в состоянии опьянения.
Всем участникам мероприятия были вручены тематические памятки и полезные аксессуары.
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