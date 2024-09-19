Автоинспекторы в Мытищах напомнили школьникам дорожные правила безопасности

Автоинспекторы поговорили на важные темы со школьниками, чтобы после летних каникул напомнить детям основы правил безопасности на дороге. Напомнили стажи порядка и о тенденции роста количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости просветительских мероприятий, образовательных инструктажей, занятий с детьми и вниманию родителей к важности соблюдения правил дорожного движения в этот период.

Вместе со школьниками автоинспекторы отработали переход проезжей части, включая железнодорожные переезды. Ребятам также напомнили, о важности использования световозвращающих элементов на одежде и средствах передвижения. Благодаря таким приспособлениям водители смогут увидеть пешехода в темное время суток или в условиях плохой видимости на дороге.

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