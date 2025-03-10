Автоинспекторы в Луховицах поздравили женщин-водителей с 8 Марта

Тематическую акцию «Цветочный патруль» провели в Луховицах. Ее приурочили к Международному женскому дню. Сотрудники ГИБДД вручали цветы женщинам-водителям.
Провели акцию команда шестого батальона второго полка ДПС «Южный», луховицкие госавтоинспекторы, представители «Единой России» и молодогвардейцы. Они останавливали машины, за рулем которых были женщины, но вместо проверки документов поздравляли с праздником, дарили цветы и открытки.
Акцию поддержал глава округа Сергей Тимохин. Он отметил, что «Цветочный патруль» проводится в Луховицах уже более 10 лет, и каждый год становится неотъемлемой частью празднования 8 Марта.
«За время акции участники раздали более 50 букетов. Женщины, которые принимали поздравления, в ответ благодарили организаторов за теплые слова и внимание», — сказал Сергей Тимохин.
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