Автоинспекторы в Лосино-Петровском напомнили жителям правила дорожного движения

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин и сотрудники Госавтоинспекции в Лосино-Петровском напомнили жителям правила дорожного движения. Рейд провели на оживленных переходах в районе парка культуры и отдыха «Свердловский».

Рейд провели в преддверии Дня знаний с целью предупреждения детского травматизма на дорогах. Госавтоинспекторы находились рядом с пешеходными переходами и объясняли жителям правила безопасного движения, в том числе для водителей средств индивидуальной мобильности. Помимо этого, они раздавали информационные листовки.

«Такие меры, направленные на предотвращение дорожных происшествий и повышение общей культуры поведения на дороге, являются неотъемлемой частью работы. Они помогают формировать у граждан ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих на дорогах», — прокомментировал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин.

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