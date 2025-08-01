Автоинспекторы в Красногорске проверили готовность школ к учебному году

В состав комплексной комиссии по проверке образовательных учреждений к учебному году вошли сотрудники ГАИ в Красногорске. Они проверили, как школы и детские сады будут заниматься профилактикой дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников.

Сотрудники ГАИ проверяют паспорта по безопасности дорожного движения, учебные планы и литературу, маршруты от дома до школы, уголки с актуальной информацией.

Отдельно автоинспекторы изучают деятельность отрядов ЮИД, в том числе проверяют школьные транспортные площадки, кабинеты по безопасности дорожного движения и автогородки на территории образовательных учреждений.

Помимо этого, сотрудники ГАИ уточняют техническое состояние школьных автобусов и организацию улично-дорожной сети по маршрутам вблизи образовательных учреждений.