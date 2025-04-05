Автоинспекторы в Красногорске провели серию правовых ликбезов для водителей

В городском округе Красногорск сотрудники Госавтоинспекции провели серию информационных мероприятий на автозаправочных станциях в рамках акции «Один щелчок спасает жизнь». Главной задачей акции стало напоминание водителям и пассажирам о необходимости использования ремней безопасности.
Автоинспекторы рассказывали посетителям заправок о целях мероприятия и призывали их соблюдать правила дорожного движения.
Каждому участнику раздавались специальные памятки с полезной информацией о безопасном поведении на дороге. Также полицейские пожелали водителям быть внимательными, уважительными к другим участникам движения и подавать позитивный пример на дороге.
Подобные инициативы помогают повысить уровень знаний о дорожной безопасности и способствуют снижению количества аварий на дорогах.
Джонни Депп вернулся к съемкам
Шквал критики обрушился на блогера Валю Карнавал из-за поступления в вуз
Транспортная прокуратура проконтролирует задержку рейса из Петербурга в Египет
Студентов МГИМО атаковали мошенники, чтобы получить доступ к «Госуслугам»
Канатная дорога на ВДНХ приостановила работу из-за сильного ветра
Свыше 100 новых объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте