Автоинспекторы в Красногорске провели серию правовых ликбезов для водителей

В городском округе Красногорск сотрудники Госавтоинспекции провели серию информационных мероприятий на автозаправочных станциях в рамках акции «Один щелчок спасает жизнь». Главной задачей акции стало напоминание водителям и пассажирам о необходимости использования ремней безопасности.

Автоинспекторы рассказывали посетителям заправок о целях мероприятия и призывали их соблюдать правила дорожного движения.

Каждому участнику раздавались специальные памятки с полезной информацией о безопасном поведении на дороге. Также полицейские пожелали водителям быть внимательными, уважительными к другим участникам движения и подавать позитивный пример на дороге.

Подобные инициативы помогают повысить уровень знаний о дорожной безопасности и способствуют снижению количества аварий на дорогах.