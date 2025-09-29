Автоинспекторы в Красногорске провели рейд «Нетрезвый водитель»

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд, направленный на выявление водители в нетрезвом состоянии. Инспекторы массово останавливали транспортные средства и оценивали состояние автолюбителей по внешним признакам.

Всем водителям вручали памятки о вреде алкоголя, где также было сказано о том, что употребление таких напитков искажает восприятие реальности и может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Подобные мероприятия направлены не только на повышение безопасности на дорогах, но и на формирование ответственного отношения водителей к своему поведению за рулем.

