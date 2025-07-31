Автоинспекторы в Домодедове проверили соблюдение правил перевозки детей в автомобилях

Сотрудники Госавтоинспекции в Домодедове организовали профилактический рейд, в котором проверили соблюдение правил перевозки детей в автомобилях. Они останавливали транспортные средства и вручали водителям информационные листовки.

Автоинспекторы отметили, что не все родители ответственно относятся к соблюдению правил, поэтому такие рейды проводят регулярно.

«Наша задача — напомнить о необходимости детских кресел и проконтролировать соблюдение установленных правил», — отметила инспектор по пропаганде ГАИ Домодедово Маргарита Джавадова.

Сотрудники ГАИ останавливали автомобили, проверяли наличие детских удерживающих устройств, напоминали водителям о категориях кресел по возрасту и весу ребенка. В конце они вручали информационные листовки и сувениры — светоотражающие браслеты, брелоки и сладости.

Отметим, такие профилактические мероприятия проходят регулярно. Главная цель — обезопасить детей.