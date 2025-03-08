Автоинспекторы в Чехове поздравили женщин-водителей с 8 Марта

Накануне 8 Марта в Чехове состоялась профилактическая акция. В ходе нее волонтеры, школьники и сотрудники ГАИ подарили женщинам-водителям цветы.

В рамках мероприятия организаторы поздравили жительниц округа с наступающим праздником, а также пожелали им безопасных поездок. «Цветочный патруль» вручал участницам тюльпаны, воздушные шары и световозвращающие сувениры, параллельно напоминая о важности соблюдения правил дорожного движения и внимательности за рулем.

Подобная акция проходила на территории всего Подмосковья. Подобные события способствуют повышению безопасности на дорогах и формируют позитивный имидж женщин-водителей. Общественность поддержала акцию, и многие водители также выразили желание участвовать в подобных мероприятиях, подчеркивая важность совместных усилий в обеспечении безопасности на дорогах.