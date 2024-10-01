Автоинспекторы в Чехове напомнили пенсионерам правила безопасности на дороге

Накануне Дня пожилого человека сотрудники госавтоинспекции городского округа Чехов посетили муниципальный центр поддержки активного образа жизни для граждан старшего возраста «Активное Долголетие». В рамках визита прошла акция «Засветись», направленная на повышение знаний о безопасном поведении на дороге и предупреждение аварий с участием пешеходов преклонного возраста в осенне-зимний период.

Сотрудники ГАИ рассказали участникам о специфике передвижения в темное время суток и подчеркнули важность использования световозвращающих элементов. В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики, посвященные правилам дорожной безопасности. Участники узнали о принципах, которые помогают пешеходам стать более заметными для водителей.

По завершении акции всем участникам вручили светоотражающие браслеты, которые станут дополнительной мерой безопасности в темное время суток. Организаторы акции выразили надежду, что полученные знания и аксессуары помогут пожилым людям чувствовать себя увереннее и безопаснее на дороге.

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