Автоинспекторы в Балашихе проверили соблюдение правил перевозки детей

В городском округе Балашиха сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». Акция направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, а также снижение тяжести последствий ДТП с участием детей-пассажиров.
В ходе мероприятия инспекторы проверили 56 автомобилей на соблюдение правил перевозки детей. В результате было выявлено пять случаев нарушения требований, связанных с использованием детских удерживающих устройств.
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о важности использования автокресел и правильной фиксации ребенка в автомобиле. Родителям рекомендовали приучать детей к автокреслу с раннего возраста, чтобы сформировать у них привычку безопасности. Также было отмечено, что выбор автокресла желательно осуществлять вместе с ребенком, чтобы оно обеспечивало комфорт и надежную фиксацию, не причиняя неудобств.
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