Автоинспекторы в Балашихе провели беседу с будущими матерями

В Балашихинском родильном доме прошел профилактический обучающий тренинг, организованный сотрудниками Госавтоинспекции совместно с представителями автошколы имени Давыдова. Мероприятие было направлено на повышение осведомленности будущих мам о правилах безопасности перевозки новорожденных в автомобиле.

Инспекторы подробно рассказали о необходимости ответственного подбора детских удерживающих устройств — автолюлек и кресел — в соответствии с возрастом и весом ребенка, а также об основных требованиях к их эксплуатации. Особое внимание уделялось правильной установке автокресла и технике размещения новорожденного, чтобы обеспечить максимальную защиту при движении.

Представители автошколы подготовили и представили образцы различных типов детских кресел, инструктор продемонстрировал последовательность и приемы безопасной установки устройства в салоне автомобиля. Практическая часть позволила участницам увидеть различия между моделями и понять, какие критерии важны при выборе и креплении автокресла.

В завершение мероприятия сотрудники полиции вручили всем участницам памятные световозвращающие элементы, чтобы повысить заметность на дороге и напомнить о важности безопасного поведения.