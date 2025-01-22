Автоинспекторы в Балашихе провели акцию «Пешеходный переход»

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Балашиха провели профилактическую акцию «Пешеходный переход». Она направлена на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В рамках мероприятия полицейские провели беседы с юными участниками дорожного движения и их родителями. Гражданам напомнили правила безопасного поведения на дорогах, особенности перехода проезжей части в зимний период, а также подчеркнули важность использования световозвращающих элементов в условиях недостаточной видимости и в темное время суток.

Каждый участник акции получил световозвращающие элементы и памятки с важной информацией о безопасности на дорогах.

Подобные мероприятия регулярно проводятся Госавтоинспекцией Балашихи, чтобы повысить уровень осведомленности граждан и сделать дороги безопаснее для всех участников движения.