Автоинспекторы в Балашихе провели акции по безопасности дорожного движения

В рамках первой учебной недели 2026 года в городском округе Балашиха сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические акции. Они направлены на снижение детского дорожно‑транспортного травматизма.

Инспекторы проводят уроки безопасности на дворовых территориях: напоминают жителям об обязательном соблюдении правил дорожного движения и объясняют юным пешеходам причины аварий, правила поведения во дворах и на проезжей части. Особое внимание уделяется необходимости ношения световозвращающих элементов в темное время суток и при плохой видимости.

Участникам акций вручались тематические памятки с практическими советами и световозвращающие браслеты. Такие мероприятия помогают снизить риски дорожно-транспортного происшествия с участием пешеходов и поддерживают внимательность жителей округа к вопросам безопасности на дорогах.