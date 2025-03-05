Автоинспекторы в Балашихе напомнили пешеходам правила поведения у проезжей части

Автоинспекторы городского округа Балашиха провели акцию «Пешеход на переход» в районе оживленных нерегулируемых пешеходных переходов микрорайона Железнодорожный. Основная цель этой профилактической акции — снизить количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов.

В ходе мероприятия сотрудники полиции провели беседы с юными участниками дорожного движения и их родителями, напомнив им о правилах безопасного поведения при пересечении проезжей части и на внутридворовых территориях. Кроме того, они акцентировали внимание на важности использования светоотражающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Все участники акции получили в подарок светоотражающие элементы и тематические памятки, что поможет повысить безопасность на дороге.

Подобные профилактические мероприятия проводятся в Балашихе регулярно, что подчеркивает стремление местных властей и правоохранительных органов к обеспечению безопасности дорожного движения и защите жизни пешеходов.