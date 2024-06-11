Автоинспекторы Солнечногорска провели рейд «Мото-скутер»

В минувшие выходные автоинспекторы городского округа Солнечногорск и представители отдела по делам несовершеннолетних провели рейд «Мото-скутер» на дорогах округа. Особое внимание было нацелено на несовершеннолетних водителей двухколесного транспорта.

В ходе проверки выявлено три правонарушения. Чаще всего, по словам автоинспекторов, попадаются водители, которые ездят без защитной экипировки, а также дети на мототранспорте, не достигшие определенного возраста, либо без прав.

«То количество и доступность мототехники, которая появилась в розничной сети, не может не вызывать тревогу со стороны Госавтоинспекторов, отвечающих за безопасность дорожного движения. И основная цель рейдовых мероприятий — это снижение аварийности на дорогах с участием мотоциклистов, в числе которых на особом внимании юные любители скутеров либо питбайков», — отметил заместитель начальника отдела ГИБДД ОМВД России по г. о. Солнечногорск, подполковник полиции Дмитрий Зарубкин.

Подобные профилактические мероприятия в летний период будут проводится регулярно. Особо тщательно будут следить за территориями дачных поселков, садовых некоммерческих товариществ и загородных мест отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».