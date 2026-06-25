Автоинспекторы Серпухова провели рейды в пассажирском транспорте

В рамках социального раунда «Некуда спешить» сотрудники Госавтоинспекции организовали рабочую встречу с водителями автобусов, такси и предпринимателями в сфере пассажирских перевозок на базе МАП 5 «Производственная база „Серпухов“». Автоинспекторы довели статистику аварийности, сделав акцент на резонансных ДТП, вызванных превышением скорости, несоблюдением дистанции и выездом на встречную полосу.

Особое внимание уделили предрейсовому контролю: представителям таксомоторных компаний и руководству автоколонны указали на необходимость технических осмотров перед выходом на линию и недопустимость выпуска автомобилей с неисправными тормозами, изношенной резиной или неработающими световыми приборами. На совещании обсудили комплекс мер: ужесточение контроля за техсостоянием, регулярные инструктажи водителей, внедрение системы мониторинга, обязательное использование тахографов, усиление надзора и совершенствование дорожной инфраструктуры. После встречи Госавтоинспекция Серпухова провела рейд по выявлению нарушений среди водителей такси на оживленных участках дорог. Проверялись техсостояние машин, наличие люфтов, состояние шин, работа световых приборов, а также путевые листы, полисы ОСАГО и разрешения на перевозку пассажиров. Подобные профилактические мероприятия будут проводиться систематически.