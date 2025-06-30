Автоинспекторы проведут оперативно-профилактические рейды в Воскресенске

Ряд мероприятий, направленных на профилактику нарушений правил дорожного движения, пройдет в городском округе в июле. Среди них акции — «Детское кресло» и «Нетрезвый водитель».

Рейд «Нетрезвый водитель» будет проводиться на территории муниципалитета с 1 по 31 июля. Его целью является предупреждение грубых нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции будут проводить массовые проверки: 5 июля — на Лопатинской улице, 12 июля — на улице Зелинского, 19 июля — на улице Гиганта и 26 июля — на Гаражной улице.

В этот же период в Воскресенске пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» для выявления и профилактики нарушений правил перевозки детей в автомобилях. Проверять водителей полицейские будут 6 июля на улице Кирова, 13 июля на улице Рождественской, 20 июля на улице Пушкина и 27 июля на улице Андреса.