Автоинспекторы проверили соблюдение правил перевозки детей в Балашихе

Для повышения безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в Балашихе прошло мероприятие «Ребенок-пассажир». Сотрудники ДПС отдела Госавтоинспекции провели проверку на улице Крупешина.

Целью рейда было выявление нарушений правил перевозки детей без специальных удерживающих устройств. В ходе мероприятия автоинспекторы проверили 35 автомобилей, нарушений не выявили.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям приучать детей к использованию автокресел с раннего возраста. Это поможет им понять, что автокресло является обязательным атрибутом при поездке.

При выборе автокресла рекомендуется учитывать предпочтения ребенка, а также обеспечить его надежную фиксацию без причинения дискомфорта.

Профилактические мероприятия подобные рейду «Ребенок-пассажир» являются важной частью работы по обеспечению безопасности на дорогах и снижению числа ДТП с участием детей, отметили в Госавтоинспекции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».