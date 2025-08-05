Автоинспекторы проверили соблюдение ПДД у школы № 10 в Мытищах

Местный координатор проекта Андрей Гореликов совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и активистами партии «Единая Россия» провели проверку возле школы № 10. Особое внимание уделили участкам вблизи школ и оживленным маршрутам, где риски дорожно-транспортных происшествий особенно высоки.

Мониторинг состояния дорожных объектов прошел в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» и всероссийской акции «Родительская приемка». Выявили при проверке несколько участков, нуждающихся в обновлении разметки и установке дополнительных знаков, а также нанесли свежую разметку, что значительно повысило обозримость и безопасность пешеходных переходов.

Работы по укреплению дорожной разметки и контролю за безопасностью будут проводить регулярно, чтобы обеспечить безопасное перемещение школьников и пешеходов в районе учебных заведений. В рамках проекта «Безопасные дороги» планируется продолжить работу по укреплению дорожной инфраструктуры, регулярно устраняя выявленные нарушения и проводя профилактические мероприятия по разъяснению правил дорожного движения среди школьников и местных жителей.

«Безопасность наших детей — превыше всего. Именно поэтому мы совместно с полицией и школьными активистами вышли на проверку и провели работы по улучшению условий для пешеходов. Мероприятия такого рода помогут сделать наши улицы безопаснее», — сказал Андрей Гореликов.