Автоинспекторы проверили безопасность перевозки детей в Солнечногорске

Сотрудники Госавтоинспекции Солнечногорска совместно с представителями администрации провели профилактический рейд, направленный на повышение безопасности детей-пассажиров. Мероприятие проходило в рамках областной акции «Маленький пассажир — большая ответственность»

Водителям пассажирского и личного транспорта напомнили о правилах перевозки детей и раздали памятки с важной информацией. Особое внимание уделялось обязательному применению детских удерживающих устройств: автолюльки, автокресел или бустеров, необходимых для детей до 7 лет, а также для более старших, учитывая вес и рост ребенка.

Госавтоинспекторы отметили, что обычные ремни безопасности не могут заменить специальные детские устройства.

«Дети-пассажиры нередко получают серьезные травмы в дорожно-транспортных происшествиях. Безопасность ребенка в автомобиле — зона безусловной ответственности взрослого. Мы призываем всех водителей: не пренебрегайте правилами и не перевозите детей на руках», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Акция «Маленький пассажир» будет продолжаться в Подмосковье до конца февраля. В рамках кампании инспекторы посетят автозаправки, автомагазины и автошколы для дальнейших профилактических бесед с водителями.