Автоинспекторы провели занятие по ПДД в детском саду Солнечногорска

Воспитанники детского сада № 36 в Солнечногорске приняли участие в необычном занятии по правилам дорожного движения. Обучение прошло в формате игры и творчества, что позволило детям легко усвоить важные основы безопасного поведения.

Мероприятие организовали сотрудники Госавтоинспекции Солнечногорска совместно с региональной общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения». Для ребят организовали просмотр тематической видеопрезентации, а затем предложили погрузиться в сюжет сказки «Колобок», где каждый участник примерил на себя роль персонажа. Следуя подсказкам ведущего, дети разобрались, почему соблюдение ПДД необходимо в повседневной жизни. Также дети приняли участие в мастер-классе по изготовлению поделок из световозвращающих материалов.

«Наша организация по всей Московской области проводит специальные занятия с детьми младшего школьного возраста и дошкольниками. Мы придумали для этого различные форматы. На мастер-классе мы стараемся объяснить ребятам, что в свете фар именно световозвращающие элементы будут заметны на дороге издалека. Увидев их, водитель успеет вовремя остановиться», — рассказала сотрудник Союза безопасности дорожного движения Мария Оськина.

Полицейские отметили, что формирование навыков безопасного поведения необходимо начинать как можно раньше. «Мы используем самые различные формы для обучения детей. Основным лейтмотивом звучало: „Будь заметен на дороге“. Мы призывали носить световозвращающие элементы, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и вежливыми по отношению друг к другу на дороге», — отметил инспектор дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Солнечногорску Павел Тереньтев.

В 2026 году Госавтоинспекция Солнечногорска планирует продолжить активную работу по разъяснению правил дорожного движения для различных категорий жителей.