Автоинспекторы провели встречу с отрядом ЮИД в Воскресенске

Активисты отряда юных инспекторов движения «Зеленая волна» из школы «Горизонт» встретились с сотрудниками Воскресенской Госавтоинспекции. Мероприятие приурочили ко Дню ЮИД России, который отмечается 6 марта.

Встреча прошла в формате круглого стола с чаепитием. Ребята поделились со старшими коллегами опытом работы по пропаганде безопасности на дорогах, рассказали о своих проектах и инициативах.

Одним из ярких моментов стало прямое включение с участниками слета юных инспекторов движения Московской области «ЮИД в движении! Нам — 53!». Активистка отряда Милана Буга рассказала об участии в проекте «Самый запомнившийся день — 2025» и поделилась впечатлениями.

После онлайн-встречи начальник отдела Воскресенской Госавтоинспекции, подполковник Александр Клюев поздравил участников с днем рождения организации. Он пожелал им успехов в работе, поблагодарил за активную деятельность и вручил памятные сувениры.

В отряде «Зеленая волна» отмечают, что такие встречи помогают укреплять связь между поколениями и повышать эффективность работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.