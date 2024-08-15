Автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Пешеход» во Фрязине
Сотрудники Госавтоинспекции и молодежного центра Фрязина провели акцию «Пешеход». Они напомнили жителям города о правилах поведения на дорогах.
Организаторы акции рассказали жителям, какой статус имеет пешеход на дороге, какие у него есть права и обязанности, а также какие правила он должен соблюдать. Особое внимание уделили требованиям к переходу проезжей части.
Также горожанам напомнили, как передвигаться через нерегулируемые пешеходные переходы и почему важно уступить дорогу транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом.
Каждому участницу акции выдали тематическую памятку.
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