Автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Пешеход» во Фрязине

Сотрудники Госавтоинспекции и молодежного центра Фрязина провели акцию «Пешеход». Они напомнили жителям города о правилах поведения на дорогах.

Организаторы акции рассказали жителям, какой статус имеет пешеход на дороге, какие у него есть права и обязанности, а также какие правила он должен соблюдать. Особое внимание уделили требованиям к переходу проезжей части.

Также горожанам напомнили, как передвигаться через нерегулируемые пешеходные переходы и почему важно уступить дорогу транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом.

Каждому участницу акции выдали тематическую памятку.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».