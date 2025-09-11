Автоинспекторы провели профилактические беседы со студентами в Одинцове

Сотрудники Госавтоинспекции акцентировали внимание на строгом соблюдении правил дорожного движения, важности использования световозвращающих элементов и особенностях управления средствами индивидуальной мобильности. Студенты из Одинцовского округа активно участвовали в беседе, получали ответы на все вопросы, разбирали реальные ситуации, которые могут возникнуть на дороге.

Все участники мероприятия получили тематические листовки и световозвращающие ленты, а также посмотрели видеофильм о правилах дорожного движения.

Подобные встречи способствуют формированию правовой грамотности и культуры безопасного поведения среди молодежи. Проведение таких профилактических мероприятий является важной составляющей работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Поэтому их регулярно организуют в Одинцовском округе.