Автоинспекторы провели профилактические беседы со школьниками в Воскресенске

Правила дорожного движения напомнили учащимся школ сотрудники ГИБДД в Воскресенске. Такая профилактика особенно важна после каникул.

Мероприятие прошло в рамках комплексного мероприятия «Зимние каникулы». Его организовали совместно сотрудники Госавтоинспекции по Воскресенску и юные инспекторы дорожного движения.

Со школьниками провели беседы о том, как вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте. Также им напомнили, почему важно использовать светоотражающие элементы.

Автоинспекторы отметили, что зимой дорожно-транспортных происшествий становится больше из-за неблагоприятных погодных условий. После ребята закрепили полученные знания на тематическом интерактиве от юных инспекторов дорожного движения.

Ранее мы рассказывали о том, что школьникам Воскресенска напомнили о правилах безопасности зимой.