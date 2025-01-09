Школьникам Воскресенска напомнили о правилах безопасности зимой

Информационный час «Осторожно! Зима» провели Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Целью мероприятия было повышение безопасности детей и подростков в зимний период.
Школьники внимательно посмотрели и обсудили социальные видеоролики «Световозвращающие элементы» и «Засветись». Ребятам напомнили, что зимой можно увлекательно провести время за разными занятиями — игрой с снежки, катанием с горки и на коньках. Но без соблюдения правил безопасности зимние забавы могут закончиться трагично. Необходимо знать и строго соблюдать эти правила на детских площадках и в зимних ледовых городках, при катании на тюбинге, на покрытых льдом водоемах и скользких дорогах. Очень осторожно следует также обращаться с пиротехникой.
В завершение лекции учащиеся получили буклеты «Зима, ты прекрасна, когда безопасна», рассказывающие о правилах поведения зимой в местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей и подростков.
Доброволец из Богородского округа встретил Новый год в зоне СВО
Литературный вечер пройдет в «Умной библиотеке» в Химках 15 января
Перед нападением на школу в Курске подросток грозился «устроить мясорубку»
Партию госпитальных подушек отправили из Балашихи в зону СВО
Депутат Госдумы подарил новое оборудование госпиталю в Балашихе
ЕС отправит Украине три миллиарда евро под российские активы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте