Школьникам Воскресенска напомнили о правилах безопасности зимой

Школьники внимательно посмотрели и обсудили социальные видеоролики «Световозвращающие элементы» и «Засветись». Ребятам напомнили, что зимой можно увлекательно провести время за разными занятиями — игрой с снежки, катанием с горки и на коньках. Но без соблюдения правил безопасности зимние забавы могут закончиться трагично. Необходимо знать и строго соблюдать эти правила на детских площадках и в зимних ледовых городках, при катании на тюбинге, на покрытых льдом водоемах и скользких дорогах. Очень осторожно следует также обращаться с пиротехникой.

В завершение лекции учащиеся получили буклеты «Зима, ты прекрасна, когда безопасна», рассказывающие о правилах поведения зимой в местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей и подростков.