Автоинспекторы провели профилактические беседы с водителями автобусов в Истре

На автобусной парковке у железнодорожной станции Истра Госавтоинспекторы 11-го специального батальона и представители администрации муниципалитета провели профилактическое беседы с водителями общественного транспорта. Им напомнили правила безопасности при перевозке людей.

Особое внимание на встрече уделили аспектам, которые могут привести к возникновению неприятных ситуаций в салоне автобуса, к примеру — падение пассажиров. Также собравшиеся обсудили соблюдение труда и отдыха водителей.

Кроме того, участники встречи проговорили необходимость постоянного контроля технического состояния автобусов. Еще одной темой мероприятия стала исправность работы систем видеонаблюдения в салоне. Видеокамеры не только помогают предотвращать конфликты между пассажирами, но и служат важным инструментом при расследовании возможных происшествий.