Автоинспекторы провели профилактические беседы с водителями автобусов в Истре

На автобусной парковке у железнодорожной станции Истра Госавтоинспекторы 11-го специального батальона и представители администрации муниципалитета провели профилактическое беседы с водителями общественного транспорта. Им напомнили правила безопасности при перевозке людей.
Особое внимание на встрече уделили аспектам, которые могут привести к возникновению неприятных ситуаций в салоне автобуса, к примеру — падение пассажиров. Также собравшиеся обсудили соблюдение труда и отдыха водителей.
Кроме того, участники встречи проговорили необходимость постоянного контроля технического состояния автобусов. Еще одной темой мероприятия стала исправность работы систем видеонаблюдения в салоне. Видеокамеры не только помогают предотвращать конфликты между пассажирами, но и служат важным инструментом при расследовании возможных происшествий.
Глава Серпухова проверил капремонт крыш и фасадов домов по улице Дзержинского
В Саратовской области объявили траур из-за гибели людей при взрыве газа
Десять фандоматов сбора текстиля установили в Истре
Турнир по русским городкам прошел в Серпухове
«Сигнальный момент». Изменения в оформлении больничных нужны, чтобы помочь в лечении
Конец Кличко? Зеленский начал чистки, которые разорвут Украину
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте