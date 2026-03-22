Автоинспекторы провели лекцию по безопасности для школьников Мытищ

Сотрудники мытищинской Госавтоинспекции и депутаты Совета депутатов 19 марта встретились с учащимися 10–11 классов гимназии № 17. Старшеклассникам рассказали о правилах безопасности при управлении питбайками и электросамокатами.

Поводом для встречи стало начало мотосезона — периода, когда на дорогах увеличивается число водителей мопедов, питбайков и электросамокатов. Депутат Григорий Шаповалов отметил, что многие не соблюдают правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Татьяна Курилина сообщила, что в прошлом году на территории обслуживания подразделения зарегистрировали 24 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

Старшеклассникам рассказали о самых частых нарушениях среди водителей маломощного транспорта, объяснили, как правильно и где безопасно передвигаться на питбайке и других видах транспорта. Отдельное внимание уделили административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее в Мособлдуме прошел круглый стол, посвященный снижению аварийности и защите детей. Участники обсуждали ограничение продажи топлива и техники несовершеннолетним, обязательное обучение в мотошколе, запрет на использование питбайков на дорогах общего пользования, усиление ответственности родителей и контроль онлайн-продаж.