Автоинспекторы провели беседу со студентами медколледжа в Одинцове

Участникам встречи объяснили, как безопасно переходить проезжую часть по пешеходному переходу, и рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Помимо этого, особое внимание студентов сотрудники Госавтоинспекции обратили на правила использования двухколесного транспорта и показали обучающий ролик.

В ходе встречи учащиеся задавали вопросы, высказывали свое мнение, интересовались действующим законодательством. Студенты получили подробные ответы на все свои вопросы. В завершении мероприятия молодым людям вручили информационные брошюры и полезные аксессуары — световозвращающие ленты.