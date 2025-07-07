Автоинспекторы провели акцию «Ромашка безопасности» в детском саду в Шатуре

Цель мероприятия стало привлечение внимания родителей к проблеме безопасности детей на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции побывали в детском саду № 28 и предложили мамам и папам воспитанников написать на символе Дня семьи, любви и верности — ромашке — пожелания, касающиеся безопасности дорожного движения.

В результате получилось целое ромашковое поле с правилами дорожного движения. Родителям автоинспекторы вручили памятки, а детям — фликеры. Светоотражающие элементы помогут сделать юных участников дорожного движения заметными для водителей.

Жительница Шатуры Татьяна отметила, что безопасность детей в первую очередь зависит от родителей. «Нашим детям уже семь лет, но безопасность на дороге всегда важна и нужно напоминать об этом как можно чаще, чтобы и взрослые детки соблюдали правила дорожного движения», — сказала она.

Инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Шатурский» Александра Страшкевич напомнила родителям об их ответственности за безопасность малышей и порекомендовала как можно чаще напоминать детям о правилах поведения на дорогах, а также быть для них хорошим примером.