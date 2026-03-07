Автоинспекторы поздравили женщин-водителей в Дмитрове

В Дмитровском округе сотрудники Госавтоинспекции в преддверии Международного женского дня провели необычную акцию. На одной из центральных улиц города они устроили «засаду»…

Однако вместо привычной проверки документов инспекторы вручали женщинам букеты цветов и яркие открытки. Они желали счастья, любви и взаимного уважения на дорогах.

«Эта акция — отличный пример того, как важно создавать атмосферу заботы в повседневной жизни. Автоинспекторы подарили женщинам не только цветы, но и улыбки, которые останутся теплым воспоминанием о первом весеннем празднике», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Многие автоледи не ожидали такого сюрприза.

«Я думала, будет обычная проверка, а вместо этого получила цветы и теплые слова. Это очень приятно», — поделилась одна из участниц акции.