Автоинспекторы Мытищ напомнили пешеходам правила безопасности вблизи дороги

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Мытищи и ученики школы № 24 в рамках акции «Засветись! Стань заметней на дороге» провели профилактическое мероприятие на улице Летной. Они напомнили пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов.

С помощью тематических листовок участникам акции рассказывали о том, что на неосвещенной дороге пешеход без световозвращателя подвергается более чем восьмикратному риску несчастного случая по сравнению с пешеходом, использующим световозвращающие элементы.

«Наша цель — сделать пешеходов более заметными на дорогах, особенно в осенне-зимний период, когда световой день становится короче. Мы призываем всех пешеходов использовать световозвращающие элементы и быть внимательными на дорогах», — – отметила инспектор Ирина Кулигина.