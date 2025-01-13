Автоинспекторы Лобни провели профилактические беседы с детьми

Автоинспекторы вместе с учащимися разбирали основные опасности, которые могут встретиться на дороге в зимнее время года. Ребятам напомнили, что нельзя переходить через дорогу, перевозя человека на ледянке, тюбинге или санках, а также о том, что кататься с горок можно только в специально отведенных местах, расположенных вдали от проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции также предостерегли детей от катания на тюбинге, привязанном к автомобилю. Они объяснили, что это является грубым нарушением правил дорожного движения, а также является опасным для жизни и здоровья.

В завершении профилактической беседы школьникам напомнили о важности ношения световозвращающих элементов на верхней одежде и вещах в темное время суток.