Автоинспекторы из Павловского Посада проверили соблюдение правил перевозки детей

Сотрудники ГИБДД и пятого батальона второго полка дорожно-патрульной службы провели профилактическое мероприятие «Ребенок в автомобиле». Его цель — предотвратить нарушения правил перевозки детей.

Организаторы рейда останавливали автомобили с детьми и проверяли наличие в них специального удерживающего устройства. Они напоминали водителям, что нахождение ребенка младше 12 лет в авто без него является нарушением.

Также автоинспекторы рассказывали водителям о том, как правильно устанавливать детское кресло и вручали им памятки.

За время рейда нарушителей не выявили. Отметим, что такие мероприятия проводят на дорогах Павлово-Посадского городского округа регулярно.

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