Автоинспекторы из Одинцова напомнили пожилым жителям ПДД

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели встречу с пожилыми жителями вблизи пешеходных переходов, чтобы напомнить им о правилах дорожного движения и важности внимательного поведения на дороге. Инспекторы подчеркнули необходимость действовать осторожно и следовать четкому алгоритму при переходе проезжей части.

Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов в темное время суток, которые помогают повысить безопасность пешеходов.

Участников не оставили без подарков — каждому пенсионеру вручили информационные памятки, световозвращающие аксессуары и цветы. Эти простые, но важные аксессуары могут значительно увеличить видимость пешеходов и, следовательно, их безопасность.

Сотрудники Госавтоинспекции также призвали водителей проявлять вежливость к пожилым гражданам и строго соблюдать правила дорожного движения, особенно вблизи пешеходных переходов, чтобы обеспечить безопасность всех на дороге.