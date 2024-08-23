Автоинспекторы из Мытищ выявили 7 нарушений у водителей автобусов

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Во время очередного рейда сотрудники Госавтоинспекции городского округа Мытищи зафиксировали семь нарушений у водителей автобусов. Специалисты проверяли техническое состояние машин, оснащение салонов и наличие всех документов.

Для безопасности пассажироперевозок в Мытищах автоинспекторы осмотрели автобусы. Сотрудники Госавтоинспекции проверили документы у водителей: путевые листы, страховые полисы, водительские удостоверения, документы на транспортные средства. Специалисты осмотрели техническое состояние автобусов и салоны, к которым тоже есть требования. Инспекторы во время рейдов проверяют и режим труда и отдыха у водителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учеба по-новому. Что изменится в школах с 1 сентября 2024 года

Belkin Aleksey/news.ru

Фейк: ВС России по ошибке уничтожили свою же машину пехоты под Курском

Nikita Tsitsagi/news.ru

Моди мира. Зачем индийский премьер приехал в Киев

Pib /Press Information

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте