Автоинспекторы из Мытищ выявили 7 нарушений у водителей автобусов

Во время очередного рейда сотрудники Госавтоинспекции городского округа Мытищи зафиксировали семь нарушений у водителей автобусов. Специалисты проверяли техническое состояние машин, оснащение салонов и наличие всех документов.

Для безопасности пассажироперевозок в Мытищах автоинспекторы осмотрели автобусы. Сотрудники Госавтоинспекции проверили документы у водителей: путевые листы, страховые полисы, водительские удостоверения, документы на транспортные средства. Специалисты осмотрели техническое состояние автобусов и салоны, к которым тоже есть требования. Инспекторы во время рейдов проверяют и режим труда и отдыха у водителей.

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